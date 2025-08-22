Nach 72 Stunden soll der neue Baum stehen
In einer Internet-Aktion fordern sich Hilfsorganisationen dazu auf, junge Gewächse zu pflanzen. Zwei stehen nun an der Stadtbibliothek.
Von Konrad Bülow
Wiesloch. So schnell kann es gehen: Zwei neugepflanzte Bäume zieren seit dem gestrigen Donnerstag die Wiese zwischen dem Kulturhaus und der Musikschule in Wiesloch. Nachdem die beiden Gewächse in die Erde gesetzt worden waren, bekamen sie gleich eine Wasserzufuhr aus dem Löschfahrzeug der Feuerwehr. Die hatte die Baumpflanzung organisiert – nicht ganz
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+