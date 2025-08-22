Freitag, 22. August 2025

Plus Wiesloch

Nach 72 Stunden soll der neue Baum stehen

In einer Internet-Aktion fordern sich Hilfsorganisationen dazu auf, junge Gewächse zu pflanzen. Zwei stehen nun an der Stadtbibliothek.

22.08.2025 UPDATE: 22.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 3 Sekunden
Die Wieslocher Feuerwehr war von den Walldorfer Kollegen dazu aufgefordert worden, innerhalb von 72 Stunden Bäume zu pflanzen. Das gelang auch, ein Apfelbaum und ein Ginkgo stehen nun auf der Wiese vor der Stadtbibliothek. Die Brandschützer haben nun weitere Organisationen aufgefordert, es ihnen nachzumachen. Foto: Bülow

Von Konrad Bülow

Wiesloch. So schnell kann es gehen: Zwei neugepflanzte Bäume zieren seit dem gestrigen Donnerstag die Wiese zwischen dem Kulturhaus und der Musikschule in Wiesloch. Nachdem die beiden Gewächse in die Erde gesetzt worden waren, bekamen sie gleich eine Wasserzufuhr aus dem Löschfahrzeug der Feuerwehr. Die hatte die Baumpflanzung organisiert – nicht ganz

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Konrad Bülow
Redakteur
