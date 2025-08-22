Von Konrad Bülow

Wiesloch. So schnell kann es gehen: Zwei neugepflanzte Bäume zieren seit dem gestrigen Donnerstag die Wiese zwischen dem Kulturhaus und der Musikschule in Wiesloch. Nachdem die beiden Gewächse in die Erde gesetzt worden waren, bekamen sie gleich eine Wasserzufuhr aus dem Löschfahrzeug der Feuerwehr. Die hatte die Baumpflanzung organisiert – nicht ganz