Sonntag, 26. Oktober 2025

Plus Wiesloch

Glasfaserausbau in Schatthausen startet

Ab nächster Woche werden Leitungen verlegt. Ausführendes Unternehmen ist Real Bau aus Köln.

26.10.2025 UPDATE: 26.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 38 Sekunden
Der Glasfaserausbau in Schatthausen ist feierlich eröffnet worden. Foto: Bülow

Schatthausen. (kbw) Das schnelle Internet soll bald Schatthausen erreichen: In der kommenden Woche starten in dem Wieslocher Stadtteil die Tiefbauarbeiten für den Glasfaserausbau. Der Anbieter Deutsche Glasfaser übernimmt ihn auf eigene Kosten, ausführendes Unternehmen ist Real Bau aus Köln.

Zum symbolischen Baubeginn trafen sich Vertreter der Stadt am Clubhaus des FC Fortuna

