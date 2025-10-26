Schatthausen. (kbw) Das schnelle Internet soll bald Schatthausen erreichen: In der kommenden Woche starten in dem Wieslocher Stadtteil die Tiefbauarbeiten für den Glasfaserausbau. Der Anbieter Deutsche Glasfaser übernimmt ihn auf eigene Kosten, ausführendes Unternehmen ist Real Bau aus Köln.

Zum symbolischen Baubeginn trafen sich Vertreter der Stadt am Clubhaus des FC Fortuna