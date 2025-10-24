Ferienbetreuung für Schulkinder wird teurer
Der Gemeinderat hebt die Gebühren für die Projektwochen auf 185 Euro an. Die Geschwisterermäßigung wird umgestellt.
Von Timo Teufert
Wiesloch. Die Projektwochen des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Wiesloch in den Sommerferien erfreuen sich Jahr für Jahr großer Beliebtheit: Die 300 Plätze für Schulkinder im Alter von sechs bis 14 Jahren sind so stark nachgefragt, dass Zirkus, Musical und Kinderbaustelle innerhalb weniger Minuten ausgebucht sind.
Nun hat der Gemeinderat