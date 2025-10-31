Freitag, 31. Oktober 2025

Plus Wertvolle Lebensräume schaffen

Naturpflege in Hirschberg – Seit 45 Jahren im Einsatz für Artenvielfalt

Der Verein für Naturpflege Hirschberg pflegt Wiesen, Streuobst und Nistkästen – und bewahrt seltene Pflanzen und Tiere. Jetzt sucht der kleine Verein neue, junge Mitstreiter.

31.10.2025 UPDATE: 31.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 16 Sekunden
Mit dem Aufhängen von Nistkästen schafft der Verein Lebensräume für Vögel und Insekten.

Von Heike Warlich

Hirschberg. Für das Gespräch mit der RNZ hat Gila Frank sich mit Hedwig Hammer "Verstärkung" geholt. "Sie ist unsere Imkerin, seit 45 Jahren im Verein und hat zudem die Anfänge unseres Naturgartens am Zinkenberg vor 35 Jahren miterlebt", sagt die Erste Vorsitzende, die mit 30 Jahren Mitgliedschaft selbst jedoch auch viel erzählen kann über den Verein für

