Von Heike Warlich

Hirschberg. Für das Gespräch mit der RNZ hat Gila Frank sich mit Hedwig Hammer "Verstärkung" geholt. "Sie ist unsere Imkerin, seit 45 Jahren im Verein und hat zudem die Anfänge unseres Naturgartens am Zinkenberg vor 35 Jahren miterlebt", sagt die Erste Vorsitzende, die mit 30 Jahren Mitgliedschaft selbst jedoch auch viel erzählen kann über den Verein für