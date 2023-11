Ladenburg. (cis) Insgesamt 19 Bieter hatten sich an der Ausschreibung zur Vergabe der Putz- und Stuckateur-Arbeiten für die Sanierung der Werkrealschule Unterer Neckar beteiligt. Was erst mal für breites Lächeln sorgen könnte, war in der jüngsten Gemeinderatssitzung hingegen Anlass für Augenreiben und Stirnrunzeln.

Die Firma Bizim Ausbau unterbreitete als günstigster Bieter ein Angebot