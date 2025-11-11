Dienstag, 11. November 2025

"Solch eine Nacht kommt nicht über Nacht"

Weinheim erinnerte an die Pogromnacht. Dabei berichtete Pfarrer Stefan Royar auch über seine Gespräche mit Zeitzeugen.

11.11.2025 UPDATE: 11.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 44 Sekunden
Die Gewalt von 1938 ist nicht weit weg, sondern Teil der eigenen Stadtgeschichte, sagte Pfarrer Stefan Royar (r.) bei der zentralen Weinheimer Gedenkveranstaltung in der evangelischen Stadtkirche. Foto: Dorn

Von Luis Breitinger

Weinheim. Mit ernsten Gesichtern und Kerzenlicht gedachten am Sonntagabend zahlreiche Weinheimer der Pogromnacht vom 9. November 1938. Stadt und Evangelische Kirche hatten dazu eingeladen, sich gemeinsam an die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung zu erinnern – mit Kranzniederlegung, Gottesdienst und musikalischem Liederabend.

