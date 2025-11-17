Nightgroove in Bars, Cafés und Restaurants ist mehr als ein Festival
"Es ist toll, wen man hier alles wiedertrifft": Die Besucher der langen Musiknacht bekamen von Rock bis Elektro alles geboten.
Von Luis Breitinger
Weinheim. Der Marktplatz ist an diesem Samstagabend gut gefüllt. Von allen Seiten klingen Melodien herüber – mal Gitarrenriffs, mal elektronische Beats –, dazwischen mischen sich Gelächter, Gesprächsfetzen und das Klirren von Gläsern. Feuertonnen spenden wohlige Wärme und lassen vor den Lokalen eine familiäre Stimmung entstehen.
"Der Nightgroove