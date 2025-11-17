Montag, 17. November 2025

zurück
Plus Weinheim

Nightgroove in Bars, Cafés und Restaurants ist mehr als ein Festival

"Es ist toll, wen man hier alles wiedertrifft": Die Besucher der langen Musiknacht bekamen von Rock bis Elektro alles geboten.

17.11.2025 UPDATE: 17.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 51 Sekunden
Allerbeste Stimmung beim Nightgroove: Die Band „Jam Slam“ unterhält die Gäste im Montmartre. Foto: Dorn

Von Luis Breitinger

Weinheim. Der Marktplatz ist an diesem Samstagabend gut gefüllt. Von allen Seiten klingen Melodien herüber – mal Gitarrenriffs, mal elektronische Beats –, dazwischen mischen sich Gelächter, Gesprächsfetzen und das Klirren von Gläsern. Feuertonnen spenden wohlige Wärme und lassen vor den Lokalen eine familiäre Stimmung entstehen.

"Der Nightgroove

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.