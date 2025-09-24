Mittwoch, 24. September 2025

zurück
Plus Weinheim-Lützelsachsen

"Lützeltreff" bekommt ein Begegnungscafé

"Ein Traum geht in Erfüllung". Außerdem gibt es bald Spieleabende, Reparaturtreffs und eine Weinprobe.

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 8 Sekunden
Regine Oxenius und Jürgen Schneider-Kühn präsentieren Plakate sowie Eintritts- und Grußkarten. Foto: vkn

Von Volker Knab

Weinheim-Lützelsachsen. Schach, Ortshistorie, Improvisationstheater, Wein oder Tanz, stets kombiniert mit Begegnung und Geselligkeit: Im "Lützeltreff" in der Kurpfalzstraße 4 steht in diesem Herbst eine Reihe von Veranstaltungen bei "Hier macht was auf" (HMWA) auf dem Programm.

Beim jüngsten Treffen der Helfer informierten das Vorstandsteam und die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.