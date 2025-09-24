"Lützeltreff" bekommt ein Begegnungscafé
"Ein Traum geht in Erfüllung". Außerdem gibt es bald Spieleabende, Reparaturtreffs und eine Weinprobe.
Von Volker Knab
Weinheim-Lützelsachsen. Schach, Ortshistorie, Improvisationstheater, Wein oder Tanz, stets kombiniert mit Begegnung und Geselligkeit: Im "Lützeltreff" in der Kurpfalzstraße 4 steht in diesem Herbst eine Reihe von Veranstaltungen bei "Hier macht was auf" (HMWA) auf dem Programm.
Beim jüngsten Treffen der Helfer informierten das Vorstandsteam und die
