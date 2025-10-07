Dienstag, 07. Oktober 2025

Hildebrandsche Mühle bekommt einen Plan

Ziel ist es, die alte Industriefläche in ein Wohngebiet umzuwandeln. Bis zu 80 Wohneinheiten könnten entstehen.

07.10.2025 UPDATE: 07.10.2025 04:00 Uhr 30 Sekunden
Die Hildebrandsche Mühle. Foto: Kreutzer

Weinheim. (web) Der technische Ausschuss kann am Mittwoch den ersten Haken unter den seit 2022 angestrebten Bebauungsplan für das 1,1 Hektar große Gebiet der Hildebrandschen Mühle setzen. Nach dieser Vorberatung ist der endgültige Satzungsbeschluss am 15. Oktober dann Sache des Gemeinderats.

Ziel ist es, die alte Industriefläche in ein Wohngebiet umzuwandeln. Hatte der

