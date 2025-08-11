Weinheim. (web) Technobeats hämmern, Limettenbier geht über den Tresen, und Michele Stella strahlt. "Die Leute sind super-gut drauf, vom Wetter her ist diese Kerwe eh mega", zeigt sich der Friseurmeister und Straußwirt der "Corona-Bar" begeistert.

Er hat seinen Salon seit acht Jahren direkt am Hutplatz. Davor war sein Standort 17 Jahre lang nur ein paar Schritte weiter die Hauptstraße