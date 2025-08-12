SPD fordert Einsicht in zweites Bauhof-Gutachten
Der Vorstand des Ortsvereins spricht von Unklarheiten im Gesamtbild. Zur Verbesserung der Situation müssen alle Fakten offen liegen.
St. Leon-Rot. (arb) Die Diskussionen um die Zustände im St. Leon-Roter Bauhof reißen nicht ab. Weil ein zweites Gutachten dazu vorliegen soll, das die Ergebnisse einer Analyse des Beratungsunternehmens "Team Scherer" widerlegt, hat der Vorstand der SPD St. Leon-Rot Bürgermeister Alexander Eger nun dazu aufgefordert, "das zweite Bauhof-Gutachten zu veröffentlichen".
Zuletzt hatte sich
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+