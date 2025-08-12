Dienstag, 12. August 2025

Plus St. Leon-Rot

SPD fordert Einsicht in zweites Bauhof-Gutachten

Der Vorstand des Ortsvereins spricht von Unklarheiten im Gesamtbild. Zur Verbesserung der Situation müssen alle Fakten offen liegen.

12.08.2025 UPDATE: 12.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 28 Sekunden
Der Bauhof von St. Leon-Rot. Foto: Jan A. Pfeifer

St. Leon-Rot. (arb) Die Diskussionen um die Zustände im St. Leon-Roter Bauhof reißen nicht ab. Weil ein zweites Gutachten dazu vorliegen soll, das die Ergebnisse einer Analyse des Beratungsunternehmens "Team Scherer" widerlegt, hat der Vorstand der SPD St. Leon-Rot Bürgermeister Alexander Eger nun dazu aufgefordert, "das zweite Bauhof-Gutachten zu veröffentlichen".

Zuletzt hatte sich

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Redakteur
