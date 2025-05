Von Philipp Weber

Weinheim. "Du und Heimat – wie passt das denn zusammen?", sei sie von ihren Freunden gefragt worden. Doch Alexandra "Ada" Götz war Feuer und Flamme für die Idee der Heimattage Baden-Württemberg, als sie vor über zwei Jahren die Projektleitung übernahm. Obwohl sie in diesen Tagen "mehr Zeit auf der Arbeit als zu Hause verbringt" (OB Manuel Just), ist sie überzeugter denn je. Daran ließ sie am Freitag im Alten Rathaus keinen Zweifel. Im Bürgersaal stellten Vertreter von Verwaltung und Stadtgesellschaft Programm und Organisation des Baden-Württemberg-Tags am Wochenende, 17. und 18. Mai, vor. Bei dem ersten von zwei Heimattage-Höhepunkten wird mit Tausenden Gästen gerechnet. Verkehrs- und Sicherheitskonzepte liegen vor, der Aufbau beginnt am Montag (ein ausführlicher Bericht folgt).

"Ich bin überzeugt davon, dass der Heimatbegriff vielfältiger besetzt werden muss als einige das versuchen", so Götz: Sie und ihre vielen ehren- und hauptamtlichen Mitstreiter wollen Vielfalt leben.

Die Zweiburgenstadt ist – nach Ladenburg – erst der zweite Ort im Kreis, der die seit 1978 bestehende Landesveranstaltung ausrichtet. Sinsheim scheitere 2020 an Corona. Daran erinnerte OB Just. Auch er war voller Vorfreude und verwies auf erste Erfolge. Vereine, Einrichtungen und Bürger rückten zusammen. In der Tat: Freiwillige häkelten ein Stadtbild fürs Museum, Publizisten gewannen Gesprächspartner für Podien, Chöre sangen für einen klingenden Wanderweg.

Beim Baden-Württemberg-Tag stellen sich am Samstag, 17. Mai, über 40 Firmen aus der Region sowie Behörden und Einrichtungen vor, zehn davon aus Weinheim. Die Stände befinden sich am Amtshaus- und am Institutsplatz. Aber der Einzelhandel macht im Grunde die ganze City zur Ausstellungsfläche, auch noch am Sonntag, 18. Mai, wenn die Geschäfte ab 13 Uhr öffnen. Laut Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann machen 50 Händler mit.

Just wird die Schau am 17. Mai um 11 Uhr mit einem Fassbieranstich am Dürreplatz eröffnen. Über die Innenstadt verteilt gibt es Catering-Stände. Der Kulinarik wird auch am 17. Mai im Schlosspark gehuldigt, mit der Kochshow SWR 1 Pfännle. Mit Theresa Mendel (Patisserie), Michael Kress (Bäckerei) und Tristan Brandt (Gastronomie) treten drei Lokalmatadore auf. Ab 19.30 Uhr kommt Soulstar Laith Al-Deen auf die Bühne im Park. Der Eintritt ist – wie fast überall – kostenlos, 4000 Fans haben Freikarten.

Bereits am Donnerstag, 15. Mai, singen Künstler der Pop-Akademie Mannheim im Park, los geht es um 19 Uhr. Und am Freitag, 16. Mai, tritt Comedian Bülent Ceylan auf, hier ist eine Agentur Veranstalter. Ihn wollen 3700 Menschen sehen. Voll wird die Stadt auch am Sonntag, 18. Mai. Dann gibt es ab 12.30 Uhr ein Angebot für Familien. Den Auftakt macht im Schlosspark Comedian Maddin Schneider. Es folgen 13 Vereine und Einrichtungen. 500 Schüler treten um 18 Uhr beim Singprojekt 6K United auf. Ein ökumenischer Gottesdienst beschließt den Tag um 19 Uhr. Stefan Royar, evangelischer Pfarrer, versprach beschwingte wie nachdenkliche Töne.

Es wird empfohlen, per Rad oder ÖPNV anzureisen, so Tourismuschefin Susann Becker: Die RNV setzt längere Bahnen ein. Neben zwei City-Parkplätzen ist die untere Hauptstraße gesperrt. Wer im Auto kommt, kann sein Glück dennoch in den Innenstadtparkhäusern versuchen oder die Freudenberg-Parkplätze an der Viernheimer Straße ansteuern. Für Sicherheit vor Pkw- und Lkw-Attacken sei gesorgt, so Just. Man habe für die Security extra mehr ausgegeben. Für Orientierung sorgen bis zu 50 ehrenamtliche Ordner in grünen Westen.

Just dankte den Sponsoren, auf deren Liste sich neben Volksbank und Sparkasse lokale Unternehmen befinden. Deren Vertreter spendeten sogar Applaus.