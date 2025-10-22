Mittwoch, 22. Oktober 2025

Plus Weinheim

Als Jugendlicher war Nicolas' Stottern bei Mädchen nicht hilfreich

Nicolas Will ist sportlich, arbeitet als Logistiker in einem Wissenschaftsverlag, kocht gern - und stottert. Mit Sprach- und Entspannungsübungen macht er sich fit für den Alltag.

22.10.2025 UPDATE: 22.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 56 Sekunden
Welttag des Stotterns
Der Weinheimer Nicolas Will stottert und übt täglich flüssiges Sprechen mit verschiedenen Übungen.  Foto: dpa

Weinheim. (dpa) "Mein Name ist Nnnnnicolas Will, ich bin 32 Jahre alt, bin hier in Wweinheim geboren und auch g-groß geworden", stellt sich Nicolas Will vor. Er sitzt in der Küche seiner Zweizimmerwohnung in Weinheim. Will stottert seit seiner Kindheit. Er hat jahrelang mit Logopäden gearbeitet und übt täglich für ein flüssigeres Sprechen. Der Mann im weißen Hemd, Jeans und kurzen blonden