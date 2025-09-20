Samstag, 20. September 2025

Plus Weinbau

Ladenburger retten Schriesheimer Steillagen

Mit viel Engagement und Schweiß rekultivierte eine Gruppe einen Hektar unweit der Strahlenburg. Aber das ist "ein Tropfen auf den heißen Stein".

20.09.2025 UPDATE: 20.09.2025 18:00 Uhr 3 Minuten, 57 Sekunden
Die Steillagenfreunde aus Ladenburg – hier (v.r.) Maria Kerschbaumer, Johannes Hermann-Wahl, Andrea Schieder, Max Keller, und Peter Petersen – nahmen sich vor sechs Jahren zweier verwilderter Weinberge an. Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Schriesheim/Ladenburg. Es ist schon ein bisschen kurios, dass ausgerechnet Ladenburger es sind, die die Schriesheimer Steillagen retten. Natürlich nicht alle, sondern nur einen Hektar. Neun Weinenthusiasten aus der Römerstadt haben sich der Lagen angenommen, die immer mehr ins Hintertreffen geraten: weil ihre Bewirtschaftung sehr arbeitsintensiv ist und

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
