Ladenburger retten Schriesheimer Steillagen
Mit viel Engagement und Schweiß rekultivierte eine Gruppe einen Hektar unweit der Strahlenburg. Aber das ist "ein Tropfen auf den heißen Stein".
Von Micha Hörnle
Schriesheim/Ladenburg. Es ist schon ein bisschen kurios, dass ausgerechnet Ladenburger es sind, die die Schriesheimer Steillagen retten. Natürlich nicht alle, sondern nur einen Hektar. Neun Weinenthusiasten aus der Römerstadt haben sich der Lagen angenommen, die immer mehr ins Hintertreffen geraten: weil ihre Bewirtschaftung sehr arbeitsintensiv ist und
