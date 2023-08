Walldorf. (arb) In nur zehn Minuten auf 100 Kilometer Reichweite: Mit 300 Kilowatt gehören die beiden ersten Schnellladesäulen Walldorfs zur neuesten Generation. Sie ermöglichen es mit ihren je zwei Ladepunkten, Autos zügig für eine im Alltag ausreichende Strecke zu laden, so Valeriy Yefimenko, Projektentwickler Smart Cities bei der Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (MVV).

Bürgermeister Matthias Renschler, Yefimenko und Bernhard Schumacher, Bereichsleiter Smart Cities bei der MVV, luden trotz regnerischen Wetters gut gelaunt zur Einweihung ein. Die beiden Säulen sind gut sichtbar und befinden sich direkt an der Einfahrt des öffentlichen Parkplatzes an der Hauptstraße 60, nahe dem Walldorfer Friedhof.

Die Säulen ermöglichen zwar bis zu zehn Kilometer pro Minute, am Ende hängt der Wert aber von der Technologie im Auto ab. Der eingespeiste Strom bei allen von der MVV betriebenen Ladesäulen sei vom TÜV-Süd zertifiziert und werde zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen, betonte Yefimenko.

Ansteuern lassen sich die Säulen derzeit über die Applikation "MVV eMotion", kontaktlos über die MVV Ladekarte oder ohne Registrierung über den QR-Code, ein mit der Handykamera ablesbares Symbol, das zum Bezahlvorgang führt. Die Säulen lassen sich auch mit den Karten anderer Anbieter nutzen.

Nicht möglich ist die Zahlung mit Kreditkarte. Trotz der ab 2024 bundesweit greifenden Ladesäulenverordnung (LSV) wurde darauf verzichtet, obwohl die Technologie in den Säulen vorhanden ist. Ab 2024 muss diese Technologie bei neu aufgestellten Säulen aktiviert sein; bereits aufgestellte Säulen müssen bis 2027 nachgerüstet werden. Die direkte Kreditkartenzahlung zu ermöglichen, hätte die Nutzung auch ohne digitale Technologie ermöglicht.

Ein Online-Workshop hat 2022 einen großen Mangel an Ladesäulen im Walldorfer Stadtgebiet identifiziert. Der Standort in der Nähe der Autobahn lässt vermuten, dass die Auslastung dieser vier Ladepunkte hoch sein wird. Konkrete Pläne für die Installation weiterer Ladesäulen, Schnellladesäulen oder gar einen Zeitplan zur flächendeckenden Versorgung des Stadtgebiets gebe es nicht, so Renschler.

Die Lieferschwierigkeiten machen laut Schumacher "agiles" Projektmanagement notwendig. Auf einen Transformator, wie er in der Hauptstraße 60 zur Stromeinspeisung aufgestellt wurde, müsse man wegen der Wartezeit bei bestimmten Komponenten etwa ein Jahr warten.

Das sei jedoch kein Problem, so Renschler: Walldorfer könnten ihr Elektroauto schließlich an der hauseigenen Wallbox laden. Das gilt jedoch nur, wenn ausreichend Parkplätze und dazu die entsprechende Ladeeinrichtung vorhanden sind.

Zum Ausbau der Ladesäulen setzt man Renschler zufolge auf die Kooperation mit Supermärkten. Diese müssten dazu allerdings proaktiv auf die Stadt zukommen und die Kosten selbst tragen. Ob diese das angesichts der etwa 80.000 Euro, die eine Säule kostet, und eventuell circa 100.000 Euro für einen Transformator stemmen können, ist fraglich. Am Ende werde die Entscheidung aber von der MVV getroffen. Dabei sei die Wirtschaftlichkeit solcher Ladesäulen am Standort entscheidend.

Die Ladestationen wurden gut sichtbar an der Einfahrt des Parkplatzes aufgestellt. Während die Leistung auch das Laden von größeren Fahrzeugen wie Kleintransportern ermöglicht, schränkt der Standort mit den verfügbaren Stellplätzen die Nutzung für Fahrzeuge mit Überlänge ein.