Dienstag, 09. September 2025

Plus Walldorf

Offener Brief kritisiert CDU-Rat wegen Äußerungen zu Queer-Thema

Das Netzwerk "Walldorf solidarisch" wirft Uwe Lindner spalterische Rhetorik vor. Anlass waren seine Äußerungen zum Beitritt ins "Rainbow Cities Network".

09.09.2025 UPDATE: 09.09.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 43 Sekunden
„Walldorf Solidarisch“ ruft die Bevölkerung auf, laut und unbequem zu sein, wenn es um die Gleichberechtigung aller Menschen geht – so wie hier beim Christopher Street Day in Hamburg. Das Netzwerk betont aber auch, dass nur der Dialog weiterhilft. Foto: dpa/Christian Charisius

Von Armen Begic

Walldorf. Als eine gezielte Provokation sehe man Uwe Lindners (CDU) Äußerungen im Gemeinderat nicht an, heißt es vom Netzwerk "Walldorf solidarisch" im RNZ-Gespräch. "Als wir seine Stellungnahme aber gelesen haben, haben wir uns im Vorstand kurz geschlossen und einen Offenen Brief verfasst", erklärt Andy Herrmann, Beisitzer im Vereinsvorstand. (Anmerkung

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Redakteur
zu unseren Autoren  
