Offener Brief kritisiert CDU-Rat wegen Äußerungen zu Queer-Thema
Das Netzwerk "Walldorf solidarisch" wirft Uwe Lindner spalterische Rhetorik vor. Anlass waren seine Äußerungen zum Beitritt ins "Rainbow Cities Network".
Von Armen Begic
Walldorf. Als eine gezielte Provokation sehe man Uwe Lindners (CDU) Äußerungen im Gemeinderat nicht an, heißt es vom Netzwerk "Walldorf solidarisch" im RNZ-Gespräch. "Als wir seine Stellungnahme aber gelesen haben, haben wir uns im Vorstand kurz geschlossen und einen Offenen Brief verfasst", erklärt Andy Herrmann, Beisitzer im Vereinsvorstand. (Anmerkung
