Dienstag, 21. Oktober 2025

Plus Walldorf

Kerwe wurde gesellig und gut gelaunt gefeiert

Drei Tage buntes Treiben in Stadtmitte. Breit gefächertes Rahmenprogramm, vielerlei Speisen und Vergnügungspark.

21.10.2025 UPDATE: 21.10.2025 18:55 Uhr 2 Minuten, 17 Sekunden
Großer Andrang herrschte zur Walldorfer Kerwe in der Hauptstraße. Foto: Pfeifer

Walldorf. (RNZ) Wie"lebens- und liebenswert" Walldorf ist, zeigte sich einmal mehr bei der Kerwe, wie Bürgermeister Matthias Renschler feststellte: Über drei Tage hinweg konnte dank großem Engagement der Vereine und Gruppen ebenso wie der Läden in der Ortsmitte kräftig gefeiert werten. Das Wetter spielte mit und so herrschte in der Hauptstraße, auf der Drehscheibe und am Lindenplatz großer

