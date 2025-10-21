Dienstag, 21. Oktober 2025

Plus Walldorf

Interesse an klimaresistenter Gartengestaltung ist groß

Benedict Seelbach vom Verein Natur-Garten gibt Tipps für das Gärtnern in Zeiten des Klimawandels.

21.10.2025 UPDATE: 21.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 17 Sekunden
Auf Einladung des Walldorfer Grünen-Ortsverbandes sprach im Pfarrsaal der Walldorfer St. Peter-Gemeinde Benedict Seelbach über umweltfreundliche Gartengestaltung. Foto: kvs

Von Kerstin von Splényi

Walldorf. Der Klimawandel und seine Auswirkungen sind kaum noch wegzudiskutieren. Rekordsommer, Dürreperioden und Tropennächte sind nur die eine Seite; die andere sind Naturphänomene wie Hochwasser, Sturzfluten oder Erdrutsche. Das sind die Großereignisse. Aber auch im Kleinen macht sich die Veränderung des Klimas bemerkbar.

Gerade im

