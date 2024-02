Von Sebastian Lerche

Walldorf. Der Katzenarrest ist auf absehbare Zeit noch notwendig: Auch in diesem Jahr müssen Halter in Walldorf von April bis August ihre Stubentiger drinnen behalten, Auslauf ist dann nur auf einem katzensicher umzäunten Grundstück, an der Leine oder überwacht durch einen digitalen Positionsmelder gestattet. Das wurde in der jüngsten Walldorfer