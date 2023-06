Walldorf. (tt) Seit dem Fahrplanwechsel endet die Buslinie 708 – die zwischen der Wieslocher Güterstraße und dem Walldorfer Norden verkehrt – an der Haltestelle "Schulzentrum". Wie die Stadt nun mitteilt, wird die Linie während der Freibadsaison "wegen der hohen Parkdichte" aber verkürzt: Die Haltestellen "Schwimmbad", "Astoria-Halle" und "Schulzentrum" werden nicht angefahren. Bereits in den Jahren vor der Corona-Zeit gab es diese Regelung mit dem verkürzten Linienverlauf.

Bis einschließlich Sonntag, 10. September – dem Ende der Sommerferien – ist die Anfangs- und Endhaltestelle der Linie 708 in Walldorf die Haltestelle "Talstraße". "Nach dem Wenden am Kreisel wird in der Parkbucht vor der eigentlichen Haltestelle "Talstraße" stadteinwärts (vor dem Anwesen Heidelberg Straße 95a) eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, damit der Bus die dadurch entstehende Standzeit dort überbrücken kann", heißt es in der Mitteilung. Dies ist an der eigentlichen Haltestelle nicht möglich. Für die reservierte Parkbucht besteht ein absolutes Halteverbot, das laut Stadt unbedingt eingehalten werden sollte.

Fahrgäste, die von der Haltestelle "Schwimmbad" in Richtung "Drehscheibe" möchten, können die Linien 718, 720 und 721 benutzen. "Dabei eignet sich die Linie 721 als beste Umsteigemöglichkeit zur Linie 708 an der ,Drehscheibe’", heißt es von der Verwaltung. Die Fahrgäste werden auch über Hinweisschilder informiert.