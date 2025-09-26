Freitag, 26. September 2025

Plus Vorsicht beim Spielen

Hornissen-Plage am Kinderspielplatz treibt Gaiberg um

Die Gemeinde musste die Anlage vorübergehend schließen. Unter Vorbehalt wurde wieder geöffnet.

26.09.2025 UPDATE: 26.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 15 Sekunden
Die Asiatische Hornisse breitet sich immer weiter aus und ist ein aktiver Jäger. Foto: dpa

Gaiberg. (yhug) Stechende Insekten sind selten gern gesehen. Wenn sie jedoch in großer Zahl auftreten, sind sie nicht nur unangenehm, sondern können auch ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Dieser Umstand treibt aktuell die Gemeinde Gaiberg um. Der Spielplatz am Kindergarten Bergnest musste voriges Wochenende aufgrund einer Hornissenplage geschlossen werden, wie die Gemeinde mitteilte.

Yannick Hug
Volontär
