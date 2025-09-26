Gaiberg. (yhug) Stechende Insekten sind selten gern gesehen. Wenn sie jedoch in großer Zahl auftreten, sind sie nicht nur unangenehm, sondern können auch ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Dieser Umstand treibt aktuell die Gemeinde Gaiberg um. Der Spielplatz am Kindergarten Bergnest musste voriges Wochenende aufgrund einer Hornissenplage geschlossen werden, wie die Gemeinde mitteilte.