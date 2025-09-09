Wie ein Paar für Familie Almasri eine "Art Oma und Opa" wurde
Aus Starthilfe wurde Freundschaft. Ehepaar Seidel, das die Situation kennt, half sofort: "Weiß, wie es ist, fremd zu sein".
Von Sabrina Lehr
Sandhausen/Nußloch. Es ist ein großes Umarmen, wenn die Seidels und die Almasris aufeinandertreffen. Ein Küsschen hier, ein "Wie geht’s dir, Habibi?" da und viel herzliches Lachen. Wie eine Familie, die zu Besuch bei den Großeltern ist. Gefühlt ist das auch so.
"Die beiden sind so eine Art Oma und Opa für meine Kinder", sagt die 43-jährige Nisreen
