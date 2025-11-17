Ladenburg-Lexikon erklärt Begriffe von A wie ABB bis Z wie Zwölfergericht
In der vierten Auflage findet man mehr als 2000 Begriffe. Ulrich Erhardt ist der Motor des Nachschlagewerks.
Von Axel Sturm
Ladenburg. Die vierte Auflage des Ladenburg-Lexikons roch noch nach Druckerschwärze, als das Team des herausgebenden Heimatbundes die 250 Exemplare in der Druckerei Weik Druck & Design abholte.
Vorsitzende Carola Schuhmann, ihre Stellvertreterin Evelyn Bausch sowie die Lexikon-Beauftragten Ulrich Erhardt und Hermann Dunda waren mit dem Druckwerk