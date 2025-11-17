Montag, 17. November 2025

Plus Verständnis von Geschichte und Gegenwart

Ladenburg-Lexikon erklärt Begriffe von A wie ABB bis Z wie Zwölfergericht

In der vierten Auflage findet man mehr als 2000 Begriffe. Ulrich Erhardt ist der Motor des Nachschlagewerks.

17.11.2025 UPDATE: 17.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 32 Sekunden
Druckerei-Inhaber Hans Weik (2.v.li.) übergab das Ladenburg-Lexikon an das Heimatbund-Quartett Hermann Dunda, Ulrich Erhardt, Carola Schuhmann und Evelyn Bausch (v.li.). Foto: stu

Von Axel Sturm

Ladenburg. Die vierte Auflage des Ladenburg-Lexikons roch noch nach Druckerschwärze, als das Team des herausgebenden Heimatbundes die 250 Exemplare in der Druckerei Weik Druck & Design abholte.

Vorsitzende Carola Schuhmann, ihre Stellvertreterin Evelyn Bausch sowie die Lexikon-Beauftragten Ulrich Erhardt und Hermann Dunda waren mit dem Druckwerk

