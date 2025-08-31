Warum Hirschberg ein Stück von Weinheims Wachenberg gehört
Leutershausen war das Gebiet einst als Ausgleichsmasse zugesprochen worden. Wichtig beim Bau der Wachenburg und bei Anlage des Steinbruchs.
Von Philipp Weber
Weinheim/Hirschberg. Je nachdem, von welcher Himmelsrichtung man sich Weinheim nähert, sieht man beide: den früheren Steinbruch und die darüber thronende Wachenburg. Der Wachenberg ist nicht allein Weinheims Hausberg.
Er zählt ebenso zu den landschaftlichen Markenzeichen der Stadt wie die Burgruine Windeck und die Hildebrandsche Mühle. Allerdings
