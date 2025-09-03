Weinheim. (RNZ) Der Luftsportverein Weinheim 1932 veranstaltet am Samstag und Sonntag, 6. und 7. September, das traditionelle Sommerfest auf dem Flugplatz Weinheim (Altau 11) und hat ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Nachdem schon im vergangenen Jahr eine Bell UH-1 D Huey – auch bekannt als "Teppichklopfer" – die Zuschauer anlockte, werden diesmal gleich zwei dieser legendären Hubschrauber erwartet.

Die seit 1956 im Einsatz befindliche Huey erlangte im Vietnam-Krieg und in dem Anti-Kriegsfilm "Apocalypse Now" traurige Berühmtheit. Auch die deutsche Bundeswehr nutzte die Bell UH-1 ab 1968 für den Personentransport, zur Waldbrandbekämpfung, für die Hochwasserhilfe und für den SAR-Dienst.

Die beiden Hueys sind am Boden und auch in der Luft zu bestaunen. "Mitflüge sind leider nicht möglich", heißt es in einer Mitteilung der Luftsportler. Dafür stehen aber wieder die modernen Hubschrauber der Heli 7 aus Mannheim zur Verfügung. Daneben sind auch Mitflüge in den Oldtimern vom Flugwerk Mannheim, einer Do 27 und mehreren viersitzigen Motorflugzeugen möglich.

Motorkunstflug, Segelkunstflug, Fallschirmsprünge, Modellflug und natürlich am Samstagabend der Dämmerungskunstflug lassen keine Langeweile aufkommen. Am Samstagabend ist wieder ein großes Feuerwerk geplant. Der Sonntag startet mit einem Weißwurstfrühstück und Blasmusik. An beiden Tagen gibt es eine Bewirtung. Für die kleinen Besucher gibt es eine Hüpfburg, ein Karussell und ein Riesentrampolin. Wie immer sind der Eintritt und das Parken frei, Beginn ist am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr.