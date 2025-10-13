Kostenschätzung für den seniorengerechten Zugang in Frage gestellt
Ausschuss für Finanzen und Betriebe diskutierte einen solchen Einstieg intensiv. Die baulichen Herausforderungen sind groß.
Von Timo Teufert
St. Leon-Rot. Braucht der St. Leoner See einen speziellen Zugang, damit Senioren einfacher ins Wasser kommen? Um diese Frage ging es in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Betriebe. Dort stellte Bianca Mader, Betriebsleiterin des Sees, eine Möglichkeit für einen solchen Zugang vor. Schnell wurde aber deutlich: Ein einfaches Unterfangen