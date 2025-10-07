Versuch in der Kronauer Straße wird zur Dauerlösung
Die Einbahnstraße und die Neuordnung der Parkplätze bleiben. Es soll weniger Lärm und mehr Verkehrssicherheit geben. Stellenweise sind Rangiermanöver nötig.
Von Armen Begic
St. Leon-Rot. Weniger Staus, weniger Lärm und mehr Sicherheit für Kinder: So lautete das Zwischenfazit von Markus Holub, Leiter des St. Leon-Roter Ordnungsamts, zu den Vorteilen einer Einbahnstraße mit neuer Parkraumordnung in der Kronauer Straße im Ortsteil St. Leon. Dieser Einschätzung schloss sich die Mehrheit der Ratsmitglieder an. Sie beschlossen
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+