Dienstag, 07. Oktober 2025

Plus St. Leon-Rot

Versuch in der Kronauer Straße wird zur Dauerlösung

Die Einbahnstraße und die Neuordnung der Parkplätze bleiben. Es soll weniger Lärm und mehr Verkehrssicherheit geben. Stellenweise sind Rangiermanöver nötig.

07.10.2025 UPDATE: 07.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 20 Sekunden
Die Kronauer Straße wird nun dauerhaft zur Einbahnstraße, nachdem sie versuchsweise umgewidmet worden war. Foto: Vetter

Von Armen Begic

St. Leon-Rot. Weniger Staus, weniger Lärm und mehr Sicherheit für Kinder: So lautete das Zwischenfazit von Markus Holub, Leiter des St. Leon-Roter Ordnungsamts, zu den Vorteilen einer Einbahnstraße mit neuer Parkraumordnung in der Kronauer Straße im Ortsteil St. Leon. Dieser Einschätzung schloss sich die Mehrheit der Ratsmitglieder an. Sie beschlossen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Redakteur
zu unseren Autoren  
