Montag, 22. September 2025

Plus St. Leon-Rot

Tausende strömten bei schönem Spätsommerwetter an den See

Ein eingelöstes Versprechen und ein ungewöhnlicher Geburtstag: Der See bot am Samstag die einzige Bademöglichkeit weit und breit.

22.09.2025 UPDATE: 22.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 29 Sekunden
Rund 3000 Menschen zog es am Samstag an den St. Leoner See. Dieser war der einzige weit und breit, der noch geöffnet hatte. Fotos: Hammer

Von Anja Hammer

St. Leon. Ihr 41. Geburtstag wird Melissa Schwarz noch lange in Erinnerung bleiben. "So ein Wetter hatte ich noch nie an meinem Geburtstag", sagt die Heidelbergerin. Und so hat sie ihre Familienfeier samt Kuchen kurzerhand an den St. Leoner See verlegt – sehr zur Freude ihrer Kinder, die eine Burg mit Garten und Krokodil in den Sandstrand zauberten.

