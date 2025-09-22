Von Anja Hammer

St. Leon. Ihr 41. Geburtstag wird Melissa Schwarz noch lange in Erinnerung bleiben. "So ein Wetter hatte ich noch nie an meinem Geburtstag", sagt die Heidelbergerin. Und so hat sie ihre Familienfeier samt Kuchen kurzerhand an den St. Leoner See verlegt – sehr zur Freude ihrer Kinder, die eine Burg mit Garten und Krokodil in den Sandstrand zauberten.