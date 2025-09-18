Golfparklauf mit Streckenrekord
517 Läufer machten mit. Fabienne Königsstein stellte Bestzeit über zehn Kilometer auf.
Von Ulrika Lawinger-Erhard
St. Leon-Rot. Ein eindrucksvolles Bild bot sich, als Hunderte von Läufern beim 45. Golfparklauf in Rot die verschiedenen Distanzen in Angriff nahmen. Alljährlich zieht der beliebte Lauf Freizeitläufer und ambitionierte Läufer gleichermaßen aus der Region und darüber hinaus an. Aus einem Umkreis von bis zu 200 Kilometern gab es Anmeldungen, hieß
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+