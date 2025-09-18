Donnerstag, 18. September 2025

Plus St. Leon-Rot

Golfparklauf mit Streckenrekord

517 Läufer machten mit. Fabienne Königsstein stellte Bestzeit über zehn Kilometer auf.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 57 Sekunden
Bestes Wetter und hervorragende Stimmung trugen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 45. Golfparklaufs in Rot über die drei verschiedenen Distanzen. Foto: leu

Von Ulrika Lawinger-Erhard

St. Leon-Rot. Ein eindrucksvolles Bild bot sich, als Hunderte von Läufern beim 45. Golfparklauf in Rot die verschiedenen Distanzen in Angriff nahmen. Alljährlich zieht der beliebte Lauf Freizeitläufer und ambitionierte Läufer gleichermaßen aus der Region und darüber hinaus an. Aus einem Umkreis von bis zu 200 Kilometern gab es Anmeldungen, hieß

