Von Ulrika Lawinger-Erhard

St. Leon-Rot. Ein eindrucksvolles Bild bot sich, als Hunderte von Läufern beim 45. Golfparklauf in Rot die verschiedenen Distanzen in Angriff nahmen. Alljährlich zieht der beliebte Lauf Freizeitläufer und ambitionierte Läufer gleichermaßen aus der Region und darüber hinaus an. Aus einem Umkreis von bis zu 200 Kilometern gab es Anmeldungen, hieß