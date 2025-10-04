St. Leon-Rot. (leu) Ein besonderes Jubiläum dürfen Berta und Rudolf Müller aus St. Leon am heutigen Samstag, 4. Oktober, feiern: ihre eiserne Hochzeit – 65 Jahre Ehe. Was heute eine Seltenheit ist, haben die beiden mit Liebe, Ausdauer und gegenseitigem Respekt erreicht.

Beide Ehepartner sind noch rüstig und nehmen am Gemeindegeschehen regen Anteil. Nach einem arbeitsreichen und