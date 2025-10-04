Die Müllers gehen seit 65 Jahren gemeinsam durch das Leben
Berta und Rudolf Müller feiern heute ihre eiserne Hochzeit. Am 4. Oktober 1960 gaben sie sich das Ja-Wort.
St. Leon-Rot. (leu) Ein besonderes Jubiläum dürfen Berta und Rudolf Müller aus St. Leon am heutigen Samstag, 4. Oktober, feiern: ihre eiserne Hochzeit – 65 Jahre Ehe. Was heute eine Seltenheit ist, haben die beiden mit Liebe, Ausdauer und gegenseitigem Respekt erreicht.
Beide Ehepartner sind noch rüstig und nehmen am Gemeindegeschehen regen Anteil. Nach einem arbeitsreichen und
