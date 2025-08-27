Beim ersten Tanz war es um ihn geschehen
Die eiserne Hochzeit feiern heute Pia und Herbert Wiedemann in St. Leon. Zwei Kinder, drei Enkel und drei Urenkel gratulieren.
St. Leon. (leu) Pia und Herbert Wiedemann feiern heute ihre eiserne Hochzeit – 65 Jahre sind die beiden bereits verheiratet. Kennengelernt haben sie sich am 29. Juni 1958, zum Fest der Apostel Petrus und Paulus: Tanzen auf dem Spargelfest in St. Leon war angesagt. Um ihn sei es da schon geschehen gewesen, sagt Herbert Wiedemann: "Diese Frau will ich und keine andere."
Beide sind echte
