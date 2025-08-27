St. Leon. (leu) Pia und Herbert Wiedemann feiern heute ihre eiserne Hochzeit – 65 Jahre sind die beiden bereits verheiratet. Kennengelernt haben sie sich am 29. Juni 1958, zum Fest der Apostel Petrus und Paulus: Tanzen auf dem Spargelfest in St. Leon war angesagt. Um ihn sei es da schon geschehen gewesen, sagt Herbert Wiedemann: "Diese Frau will ich und keine andere."

Beide sind echte