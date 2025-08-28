Donnerstag, 28. August 2025

zurück
Plus Jahre alte "Posse" geht weiter

SV Sandhausen will trotz Einigung mit St. Ilgen mehr Fußball-Plätze

Der Regionalligist nutzt nun die Anlage des FC Badenia mit. Diese ändere jedoch nichts am dringenden Bedarf.

28.08.2025 UPDATE: 28.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 41 Sekunden
Auch das Regionalligateam des SV Sandhausen nutzte schon den St. Ilgener Platz. Foto: SVS

Von Lukas Werthenbach

Sandhausen/Leimen-St. Ilgen. "Müssen 2,2 Hektar Wald für zwei Fußballplätze weichen?" Diese RNZ-Schlagzeile stammt vom März 2019. Über sechs Jahre, zwei Abstiege des heutigen Regionalligisten SV Sandhausen (SVS) und unzählige Diskussionen später ist diese Frage immer noch nicht beantwortet.

Bekanntlich hatte die Absicht des damaligen

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.