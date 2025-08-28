Von Lukas Werthenbach

Sandhausen/Leimen-St. Ilgen. "Müssen 2,2 Hektar Wald für zwei Fußballplätze weichen?" Diese RNZ-Schlagzeile stammt vom März 2019. Über sechs Jahre, zwei Abstiege des heutigen Regionalligisten SV Sandhausen (SVS) und unzählige Diskussionen später ist diese Frage immer noch nicht beantwortet.

Bekanntlich hatte die Absicht des damaligen