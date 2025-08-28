SV Sandhausen will trotz Einigung mit St. Ilgen mehr Fußball-Plätze
Der Regionalligist nutzt nun die Anlage des FC Badenia mit. Diese ändere jedoch nichts am dringenden Bedarf.
Von Lukas Werthenbach
Sandhausen/Leimen-St. Ilgen. "Müssen 2,2 Hektar Wald für zwei Fußballplätze weichen?" Diese RNZ-Schlagzeile stammt vom März 2019. Über sechs Jahre, zwei Abstiege des heutigen Regionalligisten SV Sandhausen (SVS) und unzählige Diskussionen später ist diese Frage immer noch nicht beantwortet.
Bekanntlich hatte die Absicht des damaligen
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+