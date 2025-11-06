Donnerstag, 06. November 2025

Plus St. Leon-Rot

Ab Freitagmittag ist die Hauptstraße wieder frei

Der Zebrastreifen in der Roter Ortsmitte soll fertiggestellt werden, die Straßenlaterne kommt aber erst später.

06.11.2025 UPDATE: 06.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 3 Sekunden
Gestern wurde die neue Straßendecke aufgebracht, heute soll vor der Roter Volksbank dann der Zebrastreifen selbst entstehen. Foto: Hammer

Rot. (aham) Endspurt auf der Zebrastreifen-Baustelle: Am Freitagmittag – pünktlich zum Feierabendverkehr ins Wochenende – soll der Verkehr auf der Hauptstraße wieder fließen. Zwei Wochen lang war die Roter Ortsdurchfahrt gesperrt gewesen, weil auf Höhe der Volksbank ein Zebrastreifen gebaut wird.

Zwei Wochen für ein paar weiße Streifen auf der Straße? Das klingt natürlich zunächst

