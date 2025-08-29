Gaiberg. (agdo) Kinder der Kernzeitbetreuung in der Gaiberger Schule sollten wenigstens 15 Minuten vor offiziellem Unterrichtsbeginn in die Einrichtung gebracht werden. Dies sei aus pädagogischen und organisatorischen Gründen wichtig: So könne das Kind in Ruhe noch frühstücken oder spielen, sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats im Alten Schulhaus. Es

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote