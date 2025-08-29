Freitag, 29. August 2025

Plus Schülerbetreuung

Bring- und Abholzeit in Gaiberg sind nun klar geregelt

Eltern brachten Kinder oft erst zehn Minuten vor Unterrichtsbeginn. Das ist jetzt nicht mehr möglich.

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 50 Sekunden
Die Satzung für die Kernzeitbetreuung an der Schule wurde angepasst. Foto: A. Dorn

Gaiberg. (agdo) Kinder der Kernzeitbetreuung in der Gaiberger Schule sollten wenigstens 15 Minuten vor offiziellem Unterrichtsbeginn in die Einrichtung gebracht werden. Dies sei aus pädagogischen und organisatorischen Gründen wichtig: So könne das Kind in Ruhe noch frühstücken oder spielen, sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats im Alten Schulhaus. Es

