Bring- und Abholzeit in Gaiberg sind nun klar geregelt
Eltern brachten Kinder oft erst zehn Minuten vor Unterrichtsbeginn. Das ist jetzt nicht mehr möglich.
Gaiberg. (agdo) Kinder der Kernzeitbetreuung in der Gaiberger Schule sollten wenigstens 15 Minuten vor offiziellem Unterrichtsbeginn in die Einrichtung gebracht werden. Dies sei aus pädagogischen und organisatorischen Gründen wichtig: So könne das Kind in Ruhe noch frühstücken oder spielen, sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats im Alten Schulhaus. Es
