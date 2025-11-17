Montag, 17. November 2025

zurück
Plus Schriesheimer Stadtbücherei

Bettina Storks las aus ihrem Roman "Die Schwestern von Krakau"

Die Bestsellerautorin macht sich in ihrem Buch erneut auf die Spurensuche nach den Verbrechen gegen die Menschlichkeit unter der Diktatur der Nationalsozialisten.

17.11.2025 UPDATE: 17.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 50 Sekunden
Bettina Storks gewährte in Schriesheim auch Einblicke in ihre Art zu schreiben. Foto: Dorn

Schriesheim. (mio) Rund 50 Frauen und ein Mann saßen in die Stadtbücherei. Eine Frau sagte: "Erst jetzt werde ich nach der Corona-Zeit wieder aktiv und besuche Lesungen."

Die Autorin Bettina Storks war schon zum zweiten Mal in Schriesheim zu Gast. Beim ersten Mal hatte sie aus ihrem Buch "Die Kinder von Beauvallon" gelesen.

Nun war sie mit ihrem neuen Buch und

