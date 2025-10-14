Nach 15 Jahren tut sich was beim "Lost Place" Kreisaltenheim
Aus dem Kreisaltenheim wird "Viverde": Hier entsteht bis Mitte 2027 ein Mini-Quartier mit zwölf Doppelhaushälften und vier Reihenhäusern.
Von Micha Hörnle
Schriesheim. Die Tage des "Schandflecks" oder, je nach Wahrnehmung, "Lost Place" sind gezählt. Seit der letzten Woche laufen die Entrümplungsarbeiten am ehemaligen Kreisaltenheim in der Strahlenberger Straße, bis zum Frühjahr wird von dem imposanten Gebäude nichts mehr zu sehen sein. Dann soll hier bis Mitte 2027 das Neubauquartier "Viverde" mit zwölf