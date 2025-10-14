Dienstag, 14. Oktober 2025

Plus Schriesheimer Schandfleck

Nach 15 Jahren tut sich was beim "Lost Place" Kreisaltenheim

Aus dem Kreisaltenheim wird "Viverde": Hier entsteht bis Mitte 2027 ein Mini-Quartier mit zwölf Doppelhaushälften und vier Reihenhäusern.

14.10.2025 UPDATE: 14.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 7 Sekunden
Im Moment laufen die Entrümplungsarbeiten im Gebäudekomplex des Kreisaltenheims, das seit 15 Jahren leer steht und daher völlig marode ist. Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Die Tage des "Schandflecks" oder, je nach Wahrnehmung, "Lost Place" sind gezählt. Seit der letzten Woche laufen die Entrümplungsarbeiten am ehemaligen Kreisaltenheim in der Strahlenberger Straße, bis zum Frühjahr wird von dem imposanten Gebäude nichts mehr zu sehen sein. Dann soll hier bis Mitte 2027 das Neubauquartier "Viverde" mit zwölf

