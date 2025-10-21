Dienstag, 21. Oktober 2025

Plus Schriesheim/Dossenheim

Pfarreirat der katholischen Großgemeinde ist gewählt

Für Schriesheim, Altenbach und Dossenheim ziehen Hyeon-Jee Song, Birgit Seele und Eva Mieger ins neue Gremium ein

21.10.2025 UPDATE: 21.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 8 Sekunden
Das waren die Kandidaten aus Schriesheim und Dossenheim für die Wahl des neuen Pfarreirates, die sich vor zwei Wochen in der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt vorstellten (v.l.): Eva Mieger, Moritz Coch, Birgit Seele, Hyeon-Jee Song und Marcel Souren. Am Wochenende wurden Mieger, Seele und Song gewählt. Foto: Dorn

Schriesheim/Dossenheim. (hö) Die neue Pfarrgemeinde Nordbadische Bergstraße nimmt immer mehr Konturen an. Nun stehen die drei Mitglieder des neuen Pfarreirates, die Schriesheim, Altenbach und Dossenheim entsenden, fest. Gewählt wurden am Wochenende drei Frauen: Hyeon-Jee Song (29, Schriesheim), Birgit Seele (26, Dossenheim) und Eva Mieger (26, Dossenheim). Es hatten sich zudem noch zwei

