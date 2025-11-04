Von Micha Hörnle

Schriesheim. In den letzten Wochen brachten die Bürger meist in der Bürgerfragestunde der Gemeinderatssitzungen ihre Probleme mit der Verkehrssituation vor: Mal ging es um die Autofahrer in der Max-Planck-Straße, mal um die Radfahrer in der Schmalen Seite.

In beiden Fällen ist die Stadt zwar nicht zuständig (sondern die Verkehrsbehörde des