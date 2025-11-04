Wie lassen sich die Verkehrsprobleme im Ort lösen?
Die Grüne Liste fordert, einen Verkehrsausschuss einzurichten. Aber welche Kompetenz hätte er?
Von Micha Hörnle
Schriesheim. In den letzten Wochen brachten die Bürger meist in der Bürgerfragestunde der Gemeinderatssitzungen ihre Probleme mit der Verkehrssituation vor: Mal ging es um die Autofahrer in der Max-Planck-Straße, mal um die Radfahrer in der Schmalen Seite.
In beiden Fällen ist die Stadt zwar nicht zuständig (sondern die Verkehrsbehörde des