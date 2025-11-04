Dienstag, 04. November 2025

Wie lassen sich die Verkehrsprobleme im Ort lösen?

Die Grüne Liste fordert, einen Verkehrsausschuss einzurichten. Aber welche Kompetenz hätte er?

In der Schmalen Seite herrschen seit der Sperrung der Talstraße teils chaotische und auch gefährliche Zustände. Archivfoto: Dorn

Von Micha Hörnle

Schriesheim. In den letzten Wochen brachten die Bürger meist in der Bürgerfragestunde der Gemeinderatssitzungen ihre Probleme mit der Verkehrssituation vor: Mal ging es um die Autofahrer in der Max-Planck-Straße, mal um die Radfahrer in der Schmalen Seite.

In beiden Fällen ist die Stadt zwar nicht zuständig (sondern die Verkehrsbehörde des

