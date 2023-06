Von Philipp Weber

Schriesheim. Ein großes Banner am Gebäude kündigt die Veränderungen an, ebenso wie die Flyer für die Kundschaft: Das Autohaus Dörr am Säulenweg steht vor der Schließung. Das Firmen-Grundstück ist bereits verkauft, die Inhaber Jürgen und Manfred Dörr geben ihren Autohandel ab. Die Fahrerinnen und Fahrer von Renault- und Dacia-Modellen werden in Schriesheim