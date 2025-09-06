Samstag, 06. September 2025

zurück
Plus Schriesheim

So lief der Straßenfest-Aufbau ... und das Vorglühen

Am Freitagabend waren die meisten Aufbauarbeiten schon abgeschlossen. Es gibt Kritik an der Eröffnung im Weindorf statt am Stadtbrunnen.

06.09.2025 UPDATE: 06.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 5 Sekunden
Branich-IG und Kulturkreis betreiben den Hauser-Hof in der Oberstadt – nun als „Die neue Straußwirtschaft“. Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Es ist schon so, wie es die Einheimischen sagen: "Petrus ist ein Schriesheimer!" Zwar gab es am Freitag einige Schauer, aber die hinderten niemanden ernsthaft bei den Straßenfest-Aufbauarbeiten. Zumal für den Samstag und Sonntag keine Niederschläge gemeldet sind. Also: beste Voraussetzungen für das "Fest der Vereine".

Als sich die RNZ

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.