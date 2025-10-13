Bei dieser Feuerwehrübung "brannte" es mitten in der Altstadt
Hauptübung der Feuerwehr am alten Rathaus zog viele Schaulustige an. Höchstes Lob vom Ausbildungsleiter der Mannheimer Kollegen.
Von Luis Breitinger
Schriesheim. Die Altstadt hat für die Feuerwehr ihre Tücken: alles eng und dicht bebaut. Das fängt schon bei der Anfahrt an: Um zum alten Rathaus und dem Stadtarchiv, den beiden Schauplätzen der diesjährigen Hauptübung, zu gelangen, musste die Drehleiter vom Feuerwehrhaus aus durch die Kirchstraße fahren. Im Dachgeschoss des Stadtarchivs, so das