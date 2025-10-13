Montag, 13. Oktober 2025

Bei dieser Feuerwehrübung "brannte" es mitten in der Altstadt

Hauptübung der Feuerwehr am alten Rathaus zog viele Schaulustige an. Höchstes Lob vom Ausbildungsleiter der Mannheimer Kollegen.

13.10.2025 UPDATE: 13.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 57 Sekunden
Einen durchaus anspruchsvollen Ort hatte sich die Feuerwehr für ihre Hauptübung ausgesucht: das alte Rathaus und das Stadtarchiv. Als Erstes mussten die Verletzten geborgen werden. Foto: Kreutzer

Von Luis Breitinger

Schriesheim. Die Altstadt hat für die Feuerwehr ihre Tücken: alles eng und dicht bebaut. Das fängt schon bei der Anfahrt an: Um zum alten Rathaus und dem Stadtarchiv, den beiden Schauplätzen der diesjährigen Hauptübung, zu gelangen, musste die Drehleiter vom Feuerwehrhaus aus durch die Kirchstraße fahren. Im Dachgeschoss des Stadtarchivs, so das

