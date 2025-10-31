Lobbach. (luw/cba) Auch Lobbacher Vodafone-Kunden sollen ab November wieder Mobilfunkempfang haben. Dies teilte nun das Telekommunikationsunternehmen mit, nachdem wie berichtet bereits im Januar ein Mobilfunkmast vom Netz genommen worden war. Auch Bürgermeister Florian Rutsch informierte darüber in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zunächst war ein Ausfall von sechs Monaten angekündigt worden,