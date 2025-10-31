Freitag, 31. Oktober 2025

Plus Schleppende Kommunikation

Lobbacher Vodafone-Funkstille endet nach zehn Monaten

Das Unternehmen ersetzt die abgeschaltete Station und installiert Antennen an bestehendem Mast. Schnelle Reaktion auf Kritik aus dem Rathaus?

31.10.2025 UPDATE: 31.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 43 Sekunden
Am „Hochbehälter Igel“ steht bereits ein Mobilfunkmast, an dem Vodafone nun eigene Antennen installieren will. Foto: Barth

Lobbach. (luw/cba) Auch Lobbacher Vodafone-Kunden sollen ab November wieder Mobilfunkempfang haben. Dies teilte nun das Telekommunikationsunternehmen mit, nachdem wie berichtet bereits im Januar ein Mobilfunkmast vom Netz genommen worden war. Auch Bürgermeister Florian Rutsch informierte darüber in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zunächst war ein Ausfall von sechs Monaten angekündigt worden,

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
zu unseren Autoren  
