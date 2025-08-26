Sandhausen. (luw) Der Gemeinderat, der sonst alles andere als schweigsam ist und in dem gern auch mal zu völlig unstrittigen, relativ belanglosen Tagesordnungspunkten Stellungnahmen abgegeben werden, hatte im Juni einen Antrag der GAL-Fraktion ohne jede Diskussion mehrheitlich abgelehnt.

Die Grün-Alternative Liste hatte dafür geworben, die Gemeinde im Herbst 30 Obstbäume kaufen zu