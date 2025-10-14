Sandhausen. (pop) Es ist ein enorm großes Vergnügen mit Rudolf Steuerwald über sein bisheriges Erdendasein zu sprechen. Steuerwald feiert am heutigen Dienstag, 14. Oktober, seinen 90. Geburtstag. Und er schildert so viele Einzelheiten und wichtige Begebenheiten, auch aus weiter zurückliegenden Zeiten, dermaßen lebhaft, als hätten sich diese gerade erst gestern ereignet.

Das Licht der