Sandhausen. (luw) Das Hallenbad bleibt länger geschlossen als ursprünglich geplant. Eigentlich hätten die im August begonnenen, dringend notwendigen Modernisierungsarbeiten bis 31. Oktober abgeschlossen sein sollen. Doch in deren Zuge taten sich weitere "Baustellen" auf – und die neue Filteranlage passt nicht durch die Tür. Nun hofft man auf eine Wiedereröffnung im Februar 2026.

"Bei