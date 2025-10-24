Freitag, 24. Oktober 2025

Hallenbad bleibt den Winter über geschlossen

Die Modernisierung verzögert sich um mindestens drei Monate. Weitere "Baustellen" taten auf.

24.10.2025
Wohl bis Februar bleibt das Becken des Sandhäuser Hallenbads leer. Foto: Gemeinde

Sandhausen. (luw) Das Hallenbad bleibt länger geschlossen als ursprünglich geplant. Eigentlich hätten die im August begonnenen, dringend notwendigen Modernisierungsarbeiten bis 31. Oktober abgeschlossen sein sollen. Doch in deren Zuge taten sich weitere "Baustellen" auf – und die neue Filteranlage passt nicht durch die Tür. Nun hofft man auf eine Wiedereröffnung im Februar 2026.

"Bei

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
zu unseren Autoren  
