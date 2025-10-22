Mittwoch, 22. Oktober 2025

zurück
Plus Rhein-Neckar

Renée Walker "war die weibliche Stimme der Region"

Am kommenden Freitag geben zahlreiche Musiker ein Benefizkonzert für die im April verstorbene Sängerin.

22.10.2025 UPDATE: 22.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 33 Sekunden
Namhafte Musiker würdigen Renée Walker am Freitag beim Benefizkonzert. Foto: C. Reimann

Von Peter Wiest

Walldorf/Rhein-Neckar. Es war eine Nachricht, die im vergangenen April Bestürzung und tiefe Trauer auslöste in der kompletten regionalen Musik-Szene und weit darüber hinaus. In ihrer neuen Heimat Puerto Rico erlag die in der hiesigen Region und weit darüber hinaus bestens bekannte und renommierte Sängerin Renée Walker einem Krebsleiden und starb am Morgen

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.