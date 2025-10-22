Renée Walker "war die weibliche Stimme der Region"
Am kommenden Freitag geben zahlreiche Musiker ein Benefizkonzert für die im April verstorbene Sängerin.
Von Peter Wiest
Walldorf/Rhein-Neckar. Es war eine Nachricht, die im vergangenen April Bestürzung und tiefe Trauer auslöste in der kompletten regionalen Musik-Szene und weit darüber hinaus. In ihrer neuen Heimat Puerto Rico erlag die in der hiesigen Region und weit darüber hinaus bestens bekannte und renommierte Sängerin Renée Walker einem Krebsleiden und starb am Morgen