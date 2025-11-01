Samstag, 01. November 2025

Plus Rettigheim

Feuerwehrhaus-Erweiterung liegt im Plan und im Budget

Die Arbeiten am Feuerwehrhaus in Rettigheim stehen kurz vor dem Abschluss. Trotz strengerer Brandschutzauflagen bleibt das Projekt nahezu im Kosten- und Zeitrahmen.

01.11.2025 UPDATE: 01.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 42 Sekunden
Die Arbeiten zur Erweiterung des Feuerwehrhauses in Rettigheim nähern sich dem Abschluss. Der Rat vergab weitere Aufträge. Foto: Lerche

Rettigheim. (seb) "Wir sind im Zeitplan und größtenteils im Kostenrahmen": Nach wie vor gute Nachrichten hatte Architekt Eberhard Reiss zur Erweiterung des Feuerwehrhauses in Rettigheim.

Ursprünglich waren rund zwei Millionen Euro angesetzt, um die Gerätehalle in direkter Nachbarschaft zur Rettigheimer Schule zu vergrößern. Dabei sollten durch den Anbau auch weitere Umkleideräume sowie

