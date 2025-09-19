Reilingen. (pol/mare) Zwischen Reilingen und Hockenheim ist am Freitagnachmittag ein Betonmischer umgekippt. Das meldet die Polizei.

Polizei und Rettungskräfte befinden sich bei dem Verkehrsunfall auf der Landesstraße L723 zwischen Hockenheim und Reilingen bei einem umgestürzten Betonmischer im Einsatz.

Am Nachmittag ist eine Fahrspur gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Die Ursache für den Unfall ist noch nicht bekannt.

Weitere Informationen folgen ...