Freitag, 19. September 2025

Reilingen/Hockenheim

Betonmischer stürzt auf Landesstraße um

Eine Fahrspur ist gesperrt. Rettungskräfte sind im Einsatz.

19.09.2025 UPDATE: 19.09.2025 16:26 Uhr 14 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Reilingen. (pol/mare) Zwischen Reilingen und Hockenheim ist am Freitagnachmittag ein Betonmischer umgekippt. Das meldet die Polizei.

Polizei und Rettungskräfte befinden sich bei dem Verkehrsunfall auf der Landesstraße L723 zwischen Hockenheim und Reilingen bei einem umgestürzten Betonmischer im Einsatz.

Am Nachmittag ist eine Fahrspur gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Die Ursache für den Unfall ist noch nicht bekannt.

Weitere Informationen folgen ...

