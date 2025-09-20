Samstag, 20. September 2025

Plus Region Wiesloch

Werden Patienten zur Unterschrift bei der Praxis quasi gezwungen?

Mobilitätseingeschränkte bezeichnen den Vertrag mit dem Zentrum als Zumutung. Leiterin Rita Bangert-Semb verweist auf andere Praxen.

20.09.2025 UPDATE: 20.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 53 Sekunden
In diesem Gebäude in St. Leon-Rot befindet sich eine Praxis des Hausarztzentrums Metropolregion. Wer dort betreut werden will, muss nun einen Vertrag unterschreiben. Weil das Gebäude barrierefrei ist, seien sie auf die Praxis angewiesen, sagen Patienten. Foto: aham

Von Armen Begic

Region Wiesloch. Betroffene empfinden es als Zumutung, bei der finanzielle Aspekte über die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten gestellt werden. Rita Bangert Semb, geschäftsführende Ärztin des Hausarztzentrums Metropolregion, spricht hingegen von "unzähligen positiven Gründen", wenn es um den Wechsel in die Hausarztzentrierte Versorgung geht

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Redakteur
zu unseren Autoren  
