Werden Patienten zur Unterschrift bei der Praxis quasi gezwungen?
Mobilitätseingeschränkte bezeichnen den Vertrag mit dem Zentrum als Zumutung. Leiterin Rita Bangert-Semb verweist auf andere Praxen.
Von Armen Begic
Region Wiesloch. Betroffene empfinden es als Zumutung, bei der finanzielle Aspekte über die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten gestellt werden. Rita Bangert Semb, geschäftsführende Ärztin des Hausarztzentrums Metropolregion, spricht hingegen von "unzähligen positiven Gründen", wenn es um den Wechsel in die Hausarztzentrierte Versorgung geht
