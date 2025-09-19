Freitag, 19. September 2025

zurück
A5 bei Dossenheim

Vollsperrung, Stau und Rettungshubschrauber nach Unfall

Drei Autos waren in den Auffahrunfall verwickelt. Es kam zu einem langen Stau.

19.09.2025 UPDATE: 19.09.2025 13:32 Uhr 38 Sekunden
Foto: PR-Video

Dossenheim. (pol/msc) Nach einem Unfall auf der Autobahn A5 war am Freitagnachmittag ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 12.49 Uhr kam es auf der A5 in südlicher Fahrtrichtung zu einem Verkehrsunfall. Zwischen den Anschlussstellen Ladenburg und Dossenheim musste ein 38-jähriger Autofahrer wegen des hohen Verkehrsaufkommens sein Fahrzeug auf der linken Spur abbremsen. Ein 22-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr ihm auf. Ein 18-jähriger Autofahrer dahinter konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr ebenfalls auf die anderen beiden Fahrzeuge auf.

Durch den Zusammenstoß wurden zwei Mitfahrer des 22-Jährigen leicht, ein weiterer schwer verletzt. Lebensgefahr bestand aber nicht. Der schwer verletzte 18-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert.

Der Gesamtschaden beträgt rund 60.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Verletzten war die Autobahn für etwa 30 Minuten voll gesperrt. Gegen 16 Uhr waren die Reinigungsarbeiten beendet und die Fahrbahn konnte wieder freigegeben werden.

Der Verkehr wurde vorher nur über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Update: Freitag, 19. September 2025, 17.54 Uhr

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.