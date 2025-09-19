Dossenheim. (pol/msc) Nach einem Unfall auf der Autobahn A5 war am Freitagnachmittag ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 12.49 Uhr kam es auf der A5 in südlicher Fahrtrichtung zu einem Verkehrsunfall. Zwischen den Anschlussstellen Ladenburg und Dossenheim musste ein 38-jähriger Autofahrer wegen des hohen Verkehrsaufkommens sein Fahrzeug auf der linken Spur abbremsen. Ein 22-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr ihm auf. Ein 18-jähriger Autofahrer dahinter konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr ebenfalls auf die anderen beiden Fahrzeuge auf.

Durch den Zusammenstoß wurden zwei Mitfahrer des 22-Jährigen leicht, ein weiterer schwer verletzt. Lebensgefahr bestand aber nicht. Der schwer verletzte 18-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert.

Der Gesamtschaden beträgt rund 60.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Verletzten war die Autobahn für etwa 30 Minuten voll gesperrt. Gegen 16 Uhr waren die Reinigungsarbeiten beendet und die Fahrbahn konnte wieder freigegeben werden.

Der Verkehr wurde vorher nur über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Update: Freitag, 19. September 2025, 17.54 Uhr